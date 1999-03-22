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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Фильмография
Ли Джон-джун
Lee Jeong-joon
Киноафиша
Персоны
Ли Джон-джун
Ли Джон-джун
Lee Jeong-joon
Дата рождения
22 марта 1999
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Южная Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой фэнтези
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.9
Завтра
(2022)
7.4
Класс лжецов
(2019)
6.3
Понимание любви
(2022)
Фильмография Ли Джон-джун
6.3
Время Ккок Ту
драма, фэнтези, дорама
2023, Южная Корея
7.9
Завтра
драма, боевик, фэнтези, дорама
2022, Южная Корея
6.3
Понимание любви
драма, мелодрама, дорама
2022, Южная Корея
7.4
Класс лжецов
драма, криминал, дорама
2019, Южная Корея
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