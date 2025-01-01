Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ан У-ён An Woo-yeon
Киноафиша Персоны Ан У-ён

Ан У-ён

An Woo-yeon

Дата рождения
7 января 1991
Возраст
34 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Ансан, Республика Корея

Популярные фильмы

Воплощение ревности 8.0
Воплощение ревности (2016)
Время Ккок Ту 0.0
Время Ккок Ту (2023)
Силачка До Бон-сун 0.0
Силачка До Бон-сун (2017)

Фильмография Ан У-ён

Жанр
Год
Все 3 Сериалы 3 Актер 3
Время Ккок Ту
Время Ккок Ту
драма, фэнтези 2023, Южная Корея
Силачка До Бон-сун
Силачка До Бон-сун
комедия, боевик, фэнтези 2017, Южная Корея
Воплощение ревности 8
Воплощение ревности
драма, комедия, мелодрама 2016, Южная Корея
Этот вопрос мучает зрителей уже 35 лет: почему Кевин из «Один дома» позвонил в пиццерию, но не родителям
Где Пеннивайз? При чем тут военные? Почему так скучно? Разбираемся, за что зрители напали на «Добро пожаловать в Дерри»
Топ-10 Netflix забит новинками, но эти 3 сериала действительно хочется смотреть запоем — и да, их легко проглотить за ночь
«Можно и "Простоквашино" запретить»: российские власти определились с судьбой «Маши и Медведя» – под «раздачу» попали и другие мульты
Создатели «Оно: Добро пожаловать в Дерри» изначально показали HBO совсем другой финал первой серии — реакция продюсеров их шокировала
Не просто питомцы Старков: лютоволки появились в «Игре престолов» с первых минут — и они важнее, чем может показаться
Пересматривать «Битлджус Битлджус» на Хэллоуин – та еще попса: эти три фильма вспоминают редко, хоть они ничем не хуже
«Что это за чвакающий шлепок?»: за всю карьеру Рязанова лишь один его фильм оценили на жалкие 2.7 – зрители прозвали «дешевым подобием»
«Трем котам» уже 10 лет: и не все знают, что за границей героев зовут иначе – Карамельке повезло, а вот Коржику и Компоту «досталось»
«Сдать не могу»: один из «Дальнобойщиков» и водить-то не умел — при пересмотре видно, как выкручивались создатели сериала от НТВ
Наш «Оппенгеймер»: у сериала «Берлинская жара» уже 8,1 на «Кинопоиске» — и это при том, что не все серии вышли (впереди финал)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше