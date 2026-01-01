Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Спектакли
Новости
Максим Матузный
Maksim Matuznyy
Максим Матузный
Максим Матузный
Maksim Matuznyy
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Путешественник
В каком театре играет
Пушкинская школа Владимира Рецептера
Развернуть
Популярные фильмы
7.8
Ласт квест
(2023)
7.4
Опасная близость
(2025)
7.2
На солнце, вдоль рядов кукурузы
(2023)
Фильмография Максим Матузный
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Приключения
Триллер
Год
Все
2025
2023
Все
5
Фильмы
2
Сериалы
3
Актер
5
Хай, систерс
комедия, драма
2025, Россия
7.4
Опасная близость
драма
2025, Россия
7.2
Мужские правила моего деда
Muzhskie pravila moego deda
комедия, приключения
2025, Россия
Смотреть трейлер
7.8
Ласт квест
драма, триллер
2023, Россия
7.2
На солнце, вдоль рядов кукурузы
Na solntse, vdol ryadov kukuruzy
драма, боевик
2023, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
Другие проекты Максим Матузный
12+
Дубровский
Билеты
Новости о Максим Матузный
Начались съемки комедии «Мужские правила моего деда» Романом Мадяновым и Агатой Муцениеце
Все сериалы пересмотрели, рассказываю, почему стоит посмотреть «Черный список» — будет держать в напряжении своей интригой
Наконец-то в «Игре престолов» покажут тот самый «Черный ужас»: его боялись все в Вестеросе — от мала до велика
Тоже «Реальные пацаны», но круче пермских: почему зрители без ума от сериала Blue Mountain State
Детектив вернулся в дело, ФБР в панике, город в ловушке: 3 свежих сериала для любителей острых ощущений
«Один из лучших сериалов 2025»: HBO вернулись в игру — новый сериал зрители поставили в один ряд с «Настоящим детективом»
Из «Убить Билла» спустя годы вырезали несколько важнейших моментов: Тарантино пищит от восторга, а вот россияне подвоха не поймут
Пересмотрел «Стражей галактики 3» и понял, почему на самом деле Ракета бесится, когда его зовут енотом — всё трагичнее, чем вам казалось
С нас постер, с вас ответ: в этом тесте по советским фильмам проигравших нет
Полковнику никто не пишет: откопали самое печальное признание Колесникова о «Первом отделе» — зрители будут плакать
Колесников считал, что большое кино для него закрыто: все изменила одна пьянка и Говорухин
«Блатная» Аронова и странный Бурунов: зрители оставили отзывы на «Новую тещу» — плюсов больше, чем в первой части
