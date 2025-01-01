Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дубровский
Киноафиша Дубровский

Спектакль Дубровский

Постановка
Пушкинская школа Владимира Рецептера 12+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль по мотивам «Дубровского» А. С. Пушкина

В наши дни роман Пушкина «Дубровский» звучит особенно актуально. Темы захвата чужой собственности, чиновничьего произвола и социальной несправедливости остаются важными и в современном обществе. Спектакль, основанный на этом произведении, исследует глубокие вопросы возмездия и прощения, милости и наказания.

Духовный смысл и драматургия

Раскрытие этих тем, наряду с любовью и коварством, придаёт постановке высокий духовный смысл. Режиссёр Геннадий Тростянецкий, заслуженный лауреат Госпремии, погружает зрителя в сложный внутренний мир романа, передавая череду событий и воспоминаний главных героев.

Герои, близкие каждому

Персонажи спектакля — это люди с переживаниями и надеждами, близкими каждому зрителю. Их история заставляет задуматься о многом, включая вопросы морали и справедливости. Спектакль обещает стать не только визуальным, но и эмоциональным опытом для зрителей.

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и актуальную интерпретацию классического произведения. Ждем вас на спектакле!

Режиссер
Геннадий Тростянецкий
В ролях
Мирослав Харин
Павел Сергиенко
Екатерина Новикова
Максим Матузный
Семен Вашулевский

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 сентября
Пушкинская школа Владимира Рецептера Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
19:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 11 сентября
Пушкинская школа Владимира Рецептера Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
19:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 7 октября
Пушкинская школа Владимира Рецептера Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
19:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 8 октября
Пушкинская школа Владимира Рецептера Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Дубровский Дубровский Дубровский Дубровский Дубровский Дубровский

В ближайшие дни

Золушка
6+
Детский
Золушка
15 ноября в 12:00 Театр комедии им. Акимова
от 300 ₽
Актриса
16+
Драма
Актриса
18 сентября в 14:00 Выборгский ДК
от 700 ₽
Путешествие Нильса с дикими гусями
0+
Детский Музыка
Путешествие Нильса с дикими гусями
23 октября в 19:00 Легенда
Билеты
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше