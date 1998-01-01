Оповещения от Киноафиши
Айтач Шашмаз Aytaç Şaşmaz
Айтач Шашмаз

Aytaç Şaşmaz

Дата рождения
1 января 1998
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Стамбул, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Достаточно воспоминаний 7.7
Достаточно воспоминаний (2024)
Доктор Хаос 7.0
Доктор Хаос (2019)
Игра судьбы 6.9
Игра судьбы (2021)

Фильмография Айтач Шашмаз

Жанр
Год
Ты тот, кого я люблю
Ты тот, кого я люблю
драма, мелодрама 2026, Турция
Лефтер: История Ординария 6.8
Лефтер: История Ординария Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi
биография, драма, исторический 2025, Турция
Смотреть трейлер
Достаточно воспоминаний 7.7
Достаточно воспоминаний Hatiran Yeter
драма 2024, Турция
Золотая клетка 3.7
Золотая клетка
драма, мелодрама 2023, Турция
В пух и прах 6.4
В пух и прах
драма, мелодрама 2022, Турция
Игра судьбы 6.9
Игра судьбы
драма, комедия, мелодрама 2021, Турция
Доктор Хаос 7
Доктор Хаос
драма 2019, Турция
