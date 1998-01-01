Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Айтач Шашмаз
Aytaç Şaşmaz
Киноафиша
Персоны
Айтач Шашмаз
Айтач Шашмаз
Aytaç Şaşmaz
Дата рождения
1 января 1998
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Стамбул, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.7
Достаточно воспоминаний
(2024)
7.0
Доктор Хаос
(2019)
6.9
Игра судьбы
(2021)
Фильмография Айтач Шашмаз
Жанр
Все
Биография
Драма
Исторический
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2019
Все
7
Фильмы
2
Сериалы
5
Актер
7
Ты тот, кого я люблю
драма, мелодрама
2026, Турция
6.8
Лефтер: История Ординария
Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi
биография, драма, исторический
2025, Турция
Смотреть трейлер
7.7
Достаточно воспоминаний
Hatiran Yeter
драма
2024, Турция
3.7
Золотая клетка
драма, мелодрама
2023, Турция
6.4
В пух и прах
драма, мелодрама
2022, Турция
6.9
Игра судьбы
драма, комедия, мелодрама
2021, Турция
7
Доктор Хаос
драма
2019, Турция
