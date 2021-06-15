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Киноафиша Сериалы Игра судьбы

Игра судьбы (2021 - 2021)

Baht Oyunu 18+
Год выпуска 2021
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал Kanal D
Продолжительность сериала 34 часа 0 минут

О чем сериал

Ада всегда верила, что любовь бывает только одна – первая и она же последняя. Отдав сердце и руку Рюзгару, наивная девушка надеялась провести с ним целую жизнь. А он, в свою очередь, просто надеялся получить турецкое гражданство. Пока Ада трудилась ради них двоих, примеряя то костюм цыпленка, то униформу официантки, Рюзгар заглядывался в офисе на свою красавицу-коллегу Тугче. Тем временем Ада теряет работу в ресторане из-за капризного клиента – известного бизнесмена и наследника богатой семьи Бора. Именно к нему давно неравнодушна Тугче, которая пытается вызвать у Бора ревность с помощью Рюзгара. Узнав об измене возлюбленного, Ада решает любой ценой его вернуть. Ведь она убеждена, что нельзя влюбиться во второй раз… но быть может, ей удастся теперь полюбить по-настоящему?

В ролях
В ролях
Айтач Шашмаз
Джемре Байсел
Джемре Байсел
Альтан Эркекли
Идрис Неби Ташкан
Аслы Сюмен
Азра Аксу
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Сезоны
Игра судьбы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 17 эпизодов
 
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