Ада всегда верила, что любовь бывает только одна – первая и она же последняя. Отдав сердце и руку Рюзгару, наивная девушка надеялась провести с ним целую жизнь. А он, в свою очередь, просто надеялся получить турецкое гражданство. Пока Ада трудилась ради них двоих, примеряя то костюм цыпленка, то униформу официантки, Рюзгар заглядывался в офисе на свою красавицу-коллегу Тугче. Тем временем Ада теряет работу в ресторане из-за капризного клиента – известного бизнесмена и наследника богатой семьи Бора. Именно к нему давно неравнодушна Тугче, которая пытается вызвать у Бора ревность с помощью Рюзгара. Узнав об измене возлюбленного, Ада решает любой ценой его вернуть. Ведь она убеждена, что нельзя влюбиться во второй раз… но быть может, ей удастся теперь полюбить по-настоящему?