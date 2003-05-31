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Диана Анкудинова
Диана Анкудинова
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Диана Анкудинова

Дата рождения
31 мая 2003
Возраст
20 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Арсеньев, Приморский край, Россия

Биография Диана Анкудинова

Диана Анкудинова родилась 31 мая 2003 года в Приморском крае. Диана сыграла одну из центральных ролей в мюзикле «Теремок» с Русским оркестром Тольяттинской филармонии в ноябре 2014 года, воплотила образ Бекки Тэтчер в джазовом мюзикле «Том Сойер и его друзья», появилась в мюзиклах «Вовка в джазовом королевстве» и «Новые приключения Электроника». После своего выступления в музыкальном телепроекте «Голос. Дети» Диана стала первой участницей проектов «Голос», набравшей свыше 1 000 000 просмотров на YouTube после провала во время слепых прослушиваний. В 2018 году одержала победу в проекте «Ты супер!», после чего Игорь Крутой обещал предоставить Диане квартиру в столице, чтобы она продолжила музыкальное образование. Свое слово народный артист РФ сдержал. В сентябре 2021 года артистка приняла участие в музыкальном проекте канала НТВ «Шоумаскгоон».

Популярные фильмы

Дух Байкала 0.0
Дух Байкала (2023)

Фильмография Диана Анкудинова

Жанр
Год
Все 1 Фильмы 1 Актриса 1
Дух Байкала
Дух Байкала
драма, приключения 2023, Россия
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