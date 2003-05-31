Диана Анкудинова родилась 31 мая 2003 года в Приморском крае. Диана сыграла одну из центральных ролей в мюзикле «Теремок» с Русским оркестром Тольяттинской филармонии в ноябре 2014 года, воплотила образ Бекки Тэтчер в джазовом мюзикле «Том Сойер и его друзья», появилась в мюзиклах «Вовка в джазовом королевстве» и «Новые приключения Электроника». После своего выступления в музыкальном телепроекте «Голос. Дети» Диана стала первой участницей проектов «Голос», набравшей свыше 1 000 000 просмотров на YouTube после провала во время слепых прослушиваний. В 2018 году одержала победу в проекте «Ты супер!», после чего Игорь Крутой обещал предоставить Диане квартиру в столице, чтобы она продолжила музыкальное образование. Свое слово народный артист РФ сдержал. В сентябре 2021 года артистка приняла участие в музыкальном проекте канала НТВ «Шоумаскгоон».