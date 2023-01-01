Вячеслав Николаевич Макаров - российский артист, известный своими талантами в области музыки, театрального и телевизионного искусства. Он был членом команды-чемпиона Высшей лиги КВН "Сборная Камызякского края". Также, он является ведущим шоу "Суперлига" на СТС и музыкальных шоу "Маска" и "Аватар" на НТВ.

В течение своего студенческого периода, Вячеслав активно развивал свой творческий потенциал и представлял свой университет на различных фестивалях, таких как "Российская студенческая весна", "Дельфийские игры России" и других. Он также активно участвал в культурно-массовых мероприятиях своего города и области. Вячеслав стал лицом спортивной одежды бренда "Forward". Во время учебы в университете, его пригласили в качестве вокалиста в команду КВН "Сборная Камызякского края", которая в 2015 году стала чемпионом Высшей лиги.

В настоящее время Вячеслав Макаров активно выступает на концертах и гастролях. Он принимает участие в важных культурных событиях России как солист-вокалист и эксперт в различных проектах. Он также много раз снимался в телевизионных передачах, таких как "Однажды в России" на ТНТ, "Ну-ка, все вместе!" на телеканале "Россия-1" и других. С 2020 года он стал ведущим музыкального шоу "Маска" на НТВ.

В 2021 году стартовал юмористический проект "Суперлига" на СТС, в котором Вячеслав также выполняет роль ведущего. Он также принимал участие в вокальном шоу "ШоуМаскГоОн" на НТВ. Он играет в музыкально-поэтическом проекте "Глухие согласные" и одной из главных ролей в комедии "Убийственный шоубиз". Он также активно участвует в молодежных проектах Федерального агентства по делам молодежи и Российского союза молодежи. В 2019 году Вячеслав Макаров собрал свою собственную группу под названием "Makarov Band".