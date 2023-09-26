Расцветающая звезда шоу «Ты супер!» сделала заявление о связи с бывшим мужем Винер

Диана Анкудинова смогла быстро завоевать популярность среди российских зрителей. Поначалу артистка пыталась пробиться на шоу «Голос.Дети», однако наставники ее проигнорировали. Зато в программе «Ты супер!» певица стала абсолютной звездой, поразив даже Виктора Дробыша и Игоря Крутого.

А в другой передаче — «Маска» — жертвой ее обаяния стал и Алексей Воробьев. Среди поклонников шоу даже поползли слухи о романе между исполнителями.

На самом деле устоять перед расцветающей звездой эстрады может мало кто из мужчин. Тем более что сейчас Анкудинова уже зарекомендовавшая себя певица, выступавшая перед очень влиятельными поклонниками. Среди них оказался даже бывший муж прославленного тренера Ирины Винер.

Как призналась молодая исполнительница, именно Алишер Усманов настоял на том, чтобы она лично для него спела. Анкудинова сильно нервничала и волновалась перед таким ответственным концертом.