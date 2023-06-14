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Постер сериала Суррогатная мать
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Киноафиша Сериалы Суррогатная мать

Суррогатная мать (2023 - …)

Madre de Alquiler 18+
Год выпуска 2023
Страна Мексика
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 35 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 14 часов 0 минут

О чем сериал

Сериал «Суррогатная мать» – это мексиканская драма о суррогатном материнстве. Молодая женщина, в одиночку воспитывающая ребенка от первого брака, узнает, что ее отец смертельно болен. Это ее единственный близкий человек, кроме сына, поэтому она готова на все, чтобы ему помочь. Операция стоит огромных денег. Чтобы за нее заплатить, героиня соглашается «сдать в аренду» свою матку богатой паре. Однако что-то идет не по плану, и после родов роженица приходит в себя без денег, зато с чужим физически нездоровым малышом.

В ролях
В ролях
Ванесса Рестрепо
Ванесса Рестрепо
Алехандро Олива
Марсела Гирадо
Луис Эрнесто Франко
Летисия Кальдерон
Минни Уэст
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Сезоны
Суррогатная мать - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 24 эпизода
 
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