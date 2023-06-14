Сериал «Суррогатная мать» – это мексиканская драма о суррогатном материнстве. Молодая женщина, в одиночку воспитывающая ребенка от первого брака, узнает, что ее отец смертельно болен. Это ее единственный близкий человек, кроме сына, поэтому она готова на все, чтобы ему помочь. Операция стоит огромных денег. Чтобы за нее заплатить, героиня соглашается «сдать в аренду» свою матку богатой паре. Однако что-то идет не по плану, и после родов роженица приходит в себя без денег, зато с чужим физически нездоровым малышом.