Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мерт Эге Ак
Mert Ege Ak
Киноафиша
Персоны
Мерт Эге Ак
Мерт Эге Ак
Mert Ege Ak
Дата рождения
28 октября 2013
Возраст
12 лет
Знак зодиака
Скорпион
Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.0
Два мира, одно желание
(2025)
5.2
В хороших руках 2
(2024)
5.2
Актриса
(2023)
Фильмография Мерт Эге Ак
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Триллер
Год
Все
2025
2024
2023
Все
3
Фильмы
2
Сериалы
1
Актер
3
7
Два мира, одно желание
Iki Dünya Bir Dilek
мелодрама
2025, Турция
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.3
В хороших руках 2
Sen Büyümeye Bak
комедия, драма, мелодрама
2024, Турция
Смотреть трейлер
5.2
Актриса
драма, триллер
2023, Турция
Идеально посмотреть за выходные: 3 мини-сериала с рейтингом IMDb выше 8,5, которые скрасят время до понедельника
Даже Хюррем попросила бы добавки: масленичная альтернатива блинчикам с турецким акцентом — рецепт от шеф-повара
812 млн часов позади: Netflix выложил весь 3 сезон «Ночного агента» целиком — настоящий подарок на 23 февраля
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667