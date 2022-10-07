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Постер сериала Даркнет
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Киноафиша Сериалы Даркнет

Даркнет (2022 - 2022)

Darknet-sur-Mer 18+
Год выпуска 2022
Страна Франция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 28 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность сериала 2 часа 48 минут

О чем сериал

В центре событий оказываются Бенджамин и Флориан — простые ребята, которые играют в игры, проводят стримы и иногда промышляют взломом интернет-ресурсов. Для них жизнь в даркнете гораздо увлекательнее, чем реалии в скромном небольшом рыбацком порту острова Олерон. Но мирная жизнь, которая царила в Поне-сюр-Мер, скоро окажется разрушена: из французской столицы приезжают албанские члены мафиозной структуры Алкан и Веран, которые хотят вернуть свои денежные средства, похищенные Бенджамином и Флорианом в сети.

Даркнет - трейлер первого сезона
Даркнет  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Ари Эльмалех
Венсан Дезанья
Венсан Дезанья
Изабель Канделье
Изабель Канделье
Жозефин Дрэй
Оскар Копп
Оскар Копп
Миглен Миртчев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Сезоны
Даркнет - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 6 эпизодов
 
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