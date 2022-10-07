В центре событий оказываются Бенджамин и Флориан — простые ребята, которые играют в игры, проводят стримы и иногда промышляют взломом интернет-ресурсов. Для них жизнь в даркнете гораздо увлекательнее, чем реалии в скромном небольшом рыбацком порту острова Олерон. Но мирная жизнь, которая царила в Поне-сюр-Мер, скоро окажется разрушена: из французской столицы приезжают албанские члены мафиозной структуры Алкан и Веран, которые хотят вернуть свои денежные средства, похищенные Бенджамином и Флорианом в сети.