«Мажоры на мели»: Рецензия Киноафиши

Жизнь в Монако похожа на рай, особенно если твой папа владеет крупным бизнесом и имеет миллиард на счету. Правда, дети не способны по достоинству оценить эти блага и вырастают слишком избалованными. Желая преподать им урок, поностальгировать о детстве и подлатать старый дом, отец устраивает жестокий розыгрыш. На виллу приезжает спецназ, а все счета оказываются заблокированы из-за налоговых махинаций и растрат. Детям придется понять, что такая настоящая жизнь, устроиться на простую работу и совершить множество маленьких открытий, перед тем как узнать правду и вернуться домой уже другими людьми.

Дальше нас ждет наблюдение за первыми неловкими шагами «мажоров», не державших в руках ничего тяжелее ключей от новенькой Теслы и пакетов с брендовыми туфлями. Реальность сразу бьет их под дых, превращая обычное вчера в далекую сказку. Теперь их проблемами становятся банальные стирка, уборка, отсутствие еды и любимых удобств. Так, наверное, выглядит социальная справедливость в глазах общества. Правда, без изысков и жесткого падения на самое дно. Ну, подумаешь, нужно вымыть гору посуды на нелюбимой работе, вытерпеть очередного хамоватого посетителя, которым недавно был ты сам, научиться пользоваться шпателем или быстро крутить педали вело-такси.

Мажоры на мели

Характеры детей постарались разнообразить. Один – хиппи-ловелас, размышляющий о благах природы. Второй – тусовщик, постоянно предлагающий глупые бизнес-проекты. Третьей и чуть менее выразительной вышла их сестра, которая оказалась очередной легкомысленной девушкой в дорогой одежде, мечтающей о свадьбе и постоянно недовольной работой окружающих. С другой стороны, именно ей досталось самое интересное развитие, ведь через сестру получится увидеть преображение всех остальных. Эти уроки будут неглубоки, но действенны. Они помогут открыть глаза, практически ничего не меняя вокруг, а лишь перетасовывая роли с всегда окружавшей их обслугой.

Большая часть шуток построена на реакции детей, столкнувшихся с простой реальностью. Вот, кто-то берет упаковку с порошком, случайно высыпая все содержимое в тазик, и удивляется грубости окружающих. Другой понимает, что его «гениальные» идеи не нужны никому, а последний узнает, что природа на самом деле не является достойной опорой в бедности. Череда этих маленьких открытий подается без осуждений и черного юмора, а приобретает трогательные формы. Такие совсем еще маленькие дети, которые учатся делать свои первые шаги в большом мире и забавляют окружающих.

Мажоры на мели

Не стоит здесь искать критику капитализма и глубоких исследований проблемы отцов и детей. Такую цель, кажется, никто и не преследовал, ведь причина оказывается не в деньгах, а в простой вседозволенности и неправильно расставленных приоритетах. Большая часть скромных размышлений замыкается на отце. Он будет связующим звеном, демонстрирующим, как можно ценить простую жизнь, даже имея огромный банковский счет. Хотя в конечном итоге и его герой станет фигурой скорее трагической, забывая, чего на самом деле дети ждут от своих родителей.

Главное, «Мажоры на мели» поднимают настроение. Это простая и незамысловатая комедия, с нотками нравоучения. Она позволяет понаблюдать за комичными обстоятельствами, которые пытаются преодолеть обнаглевшие дети. В конце все станут еще ближе друг к другу, поймут, что же такое настоящая семья, и запомнят преподнесенные уроки. Еще больше теплоты добавит Монако, идеально контрастирующее с зимой за окном. Как минимум, прекрасные виды Лазурного берега способны согреть любого и подарить частичку такого далекого лета.