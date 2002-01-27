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Дамир Амангельдин
Дамир Амангельдин
О персоне
Фильмография
Дамир Амангельдин
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Дата рождения
27 января 2002
Возраст
20 лет
Знак зодиака
Водолей
Биография Дамир Амангельдин
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Фильмография Дамир Амангельдин
Путь Лидера. Астана
драма, биография
2018, Казахстан
2.0
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