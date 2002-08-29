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Артем Афонасов
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Артем Афонасов
Артем Афонасов
Дата рождения
29 августа 2002
Возраст
22 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Москва, Россия
Популярные фильмы
6.3
Пять сыновей Марии
(2025)
0.0
Закрытый уровень
(2023)
Фильмография Артем Афонасов
Жанр
Все
Военный
Драма
Фантастика
Год
Все
2025
2023
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актер
2
6.3
Пять сыновей Марии
драма
2025, Россия
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Закрытый уровень
драма, военный, фантастика
2023, Россия
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