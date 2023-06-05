«Нечто. Монстр из глубин»: Рецензия Киноафиши

Окленд, штат Калифорния. 1978 год. Бен владеет небольшим зоомагазином, который уже давно не приносит прибыли. Между тем его жена Джулс в шаге от получения диплома ветеринара, что в перспективе позволит расширить семейный бизнес. Вместе супруги воспитывают любознательную дочь Рею, разделяющую интерес родителей к миру животных. Однажды к ним в дверь стучится адвокат, сообщающий, что недавно скончавшаяся мать Бена оставила ему в наследство огромный прибрежный дом.

Изумленные неожиданным подарком судьбы, Бен, Джулс и Рея решают осмотреть новую жилплощадь. Проделав немалый путь, семья не без труда, но все же находит дом, отрезанный от мира непроходимым лесом. Исследовав территорию, супруги решают ее продать и на вырученные деньги покрыть долги. Ожидая приезда потенциального покупателя, Бен заглядывает в большой резервуар для воды на заднем дворе, тогда как Джулс читает дневник покойной матери своего мужа, где описан жуткий инцидент, произошедший в 1940-е. Выясняется, что много лет назад в этом самом резервуаре обитало что-то зловещее.

Десять лет назад сценарист и режиссер Скотт Уокер снял крепкий триллер «Мерзлая земля» с участием Николаса Кейджа и Джона Кьюсака. Годы спустя Уокер возвращается к кинопроизводству с фильмом ужасов «Нечто. Монстр из глубин», в котором нет узнаваемых актеров, но есть жуткий монстр, созданный без использования компьютерной графики. Игнорируя современные тенденции в хорроре, автор создал олдскульный ужастик, оммаж любимой классикой прошлого. Подобно «Челюстям» Стивена Спилберга, Уокер скрывает чудище от зрителя вплоть до финального акта, а его дизайн очевидным образом вдохновлен «Чужими» Джеймса Кэмерона.

Нечто. Монстр из глубин

Конечно, в рамках субжанра существует великое множество потрясающих картин, будь то «Вторжение динозавра» Пон Джун-хо, культовый «Спуск» или вторая серия второго сезона «Секретных материалов». «Нечто. Монстр из глубин» не предлагает ничего принципиально нового, делая ставку на чувство ностальгии. События разворачиваются в конце 70-х не только для исключения сотовой связи, но и для включения фильма в ранг ретроужасов, набравших в наши дни особую популярность. Также, следуя новомодным тенденциям, Скотт отказывается от джампскейров в пользу всепоглощающей атмосферы ужаса. Крайне неспешный темп повествования может отпугнуть, но ударная развязка окупает ожидание с лихвой.

Нечто. Монстр из глубин

«Нечто. Монстр из глубин» — идеальный одноразовый аттракцион на вечер. Фильм ужасов Скотта Уокера придется по душе в первую очередь тем, кто без ума от старых малобюджетных хорроров эпохи VHS. Впрочем, всем остальным данное кино также имеет шанс понравиться.