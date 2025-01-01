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Джанан Эргюдер
Джанан Эргюдер Canan Erguder
Киноафиша Персоны Джанан Эргюдер

Джанан Эргюдер

Canan Erguder

Дата рождения
15 июля 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Стамбул, Турция

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Семья (2023)

Фильмография Джанан Эргюдер

Жанр
Год
Все 4 Сериалы 4 Актриса 4
Энциклопедия Стамбула
Энциклопедия Стамбула
драма 2025, Турция
Семья
Семья
драма, криминал, мелодрама 2023, Турция
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драма 2020, Турция
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