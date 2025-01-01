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Джанан Эргюдер
Canan Erguder
Киноафиша
Персоны
Джанан Эргюдер
Джанан Эргюдер
Canan Erguder
Дата рождения
15 июля 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Стамбул, Турция
Популярные фильмы
0.0
Позвоните моему менеджеру
(2020)
0.0
Энциклопедия Стамбула
(2025)
0.0
Семья
(2023)
Фильмография Джанан Эргюдер
Жанр
Все
Боевик
Драма
Криминал
Мелодрама
Год
Все
2025
2023
2020
2010
Все
4
Сериалы
4
Актриса
4
Энциклопедия Стамбула
драма
2025, Турция
Семья
драма, криминал, мелодрама
2023, Турция
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драма
2020, Турция
Бехзат: Серийные преступления в Анкаре
драма, боевик, криминал
2010, Турция
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