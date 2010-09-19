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Постер сериала Бехзат: Серийные преступления в Анкаре
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Киноафиша Сериалы Бехзат: Серийные преступления в Анкаре

Бехзат: Серийные преступления в Анкаре (2010 - 2019)

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi 18+
Год выпуска 2010
Страна Турция
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 1 час 30 минут
Стрим-сервис BluTV
Продолжительность сериала 157 часов 30 минут

О чем сериал

«Бехзат: Серийные преступления в Анкаре» – это детективный турецкий сериал о скандальном, но честном и принципиальном начальнике полиции. Бехзат неподкупен и выступает против коррупционной системы, заведенной в его родном городе. Поэтому он постоянно становится целью как для мафиози, так и для собственных коллег, продавших свои принципы за звонкую монету и безопасность. Команда Бехзата состоит из самых странных полицейских Анкары, однако каждого из них он выбрал сам и каждому может доверить свою жизнь.

В ролях
В ролях
Эрдал Бешикчиолу
Мине Тугай
Мине Тугай
Фатих Артман
Гювен Кырач
Седа Бакан
Инанч Конукчу
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.8 IMDb
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Сезоны
Бехзат: Серийные преступления в Анкаре - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 38 эпизодов
 
Бехзат: Серийные преступления в Анкаре - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2011, 31 эпизод
 
Бехзат: Серийные преступления в Анкаре - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2012, 27 эпизодов
 
Бехзат: Серийные преступления в Анкаре - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2019, 9 эпизодов
 
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