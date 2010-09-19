«Бехзат: Серийные преступления в Анкаре» – это детективный турецкий сериал о скандальном, но честном и принципиальном начальнике полиции. Бехзат неподкупен и выступает против коррупционной системы, заведенной в его родном городе. Поэтому он постоянно становится целью как для мафиози, так и для собственных коллег, продавших свои принципы за звонкую монету и безопасность. Команда Бехзата состоит из самых странных полицейских Анкары, однако каждого из них он выбрал сам и каждому может доверить свою жизнь.