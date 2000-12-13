Екатерина Новокрещенова родилась 13 декабря 2000 года в Челябинске. После школы она поступила на режиссерский факультет ГИТИСа, чтобы изучать актерское искусство под руководством Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова.

Ее первым большим проектом в кино можно назвать мистическую комедию "Конец света" (2022), хотя у нее уже был опыт съемок, но небольшого масштаба. Она получила роль в этом сериале еще на начале своего третьего курса в институте.

В этом же году Екатерина сыграла одну из воспитанниц женского исправительного интерната на уединенном острове в Балтийском море в 4-серийном сериале "Пансион".

13 февраля 2023 года на ТНТ начался третий сезон "Патриота", в котором Екатерина Новокрещенова сыграла новую партнершу Сани Кучина (Антон Жижин) из Академии ФСБ.

В этом же году она также появилась в таких фильмах, как "Вета", "Страсти по Матвею", третья часть "Мира! Дружбы! Жвачки!", а также в фильме "Чувства Анны" режиссера Анны Меликян, где главную роль исполнила Анна Михалкова.