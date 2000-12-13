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Екатерина Новокрещенова
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Екатерина Новокрещенова

Дата рождения
13 декабря 2000
Возраст
22 года
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Челябинск, Россия

Биография Екатерина Новокрещенова

Екатерина Новокрещенова родилась 13 декабря 2000 года в Челябинске. После школы она поступила на режиссерский факультет ГИТИСа, чтобы изучать актерское искусство под руководством Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова.

Ее первым большим проектом в кино можно назвать мистическую комедию "Конец света" (2022), хотя у нее уже был опыт съемок, но небольшого масштаба. Она получила роль в этом сериале еще на начале своего третьего курса в институте.

В этом же году Екатерина сыграла одну из воспитанниц женского исправительного интерната на уединенном острове в Балтийском море в 4-серийном сериале "Пансион".

13 февраля 2023 года на ТНТ начался третий сезон "Патриота", в котором Екатерина Новокрещенова сыграла новую партнершу Сани Кучина (Антон Жижин) из Академии ФСБ.

В этом же году она также появилась в таких фильмах, как "Вета", "Страсти по Матвею", третья часть "Мира! Дружбы! Жвачки!", а также в фильме "Чувства Анны" режиссера Анны Меликян, где главную роль исполнила Анна Михалкова.

Популярные фильмы

Конец света 0.0
Конец света (2022)
Пансион 0.0
Пансион (2022)
Первокурсницы 0.0
Первокурсницы (2023)

Фильмография Екатерина Новокрещенова

Жанр
Год
Все 4 Фильмы 1 Сериалы 3 Актриса 4
Первокурсницы
Первокурсницы
комедия 2023, Россия
Чувства Анны
Чувства Анны
фантастика 2023, Россия
Конец света
Конец света
комедия, фэнтези 2022, Россия
Пансион
Пансион
триллер, детектив 2022, Россия
Новости о Екатерина Новокрещенова
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