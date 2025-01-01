Премьера «4 дня в 25 кадре» в Мастерской Петра Фоменко

Мастерская Петра Фоменко представляет спектакль «4 дня в 25 кадре», поставленный Евгением Каменьковичем по пьесе Ольги Мухиной. Действие разворачивается в элитной психиатрической клинике, где герои обсуждают абсурдность жизни, веру, любовь и возможности сохранения добра в хаотичном мире.

О пьесе и её героях

Новая пьеса Оли Мухиной снова обращается к теме Любви. Однако здесь также поднимаются вопросы абсурдности существования, веры и безверия. Действие спектакля происходит в сумасшедшем доме, вечном приюте влюблённых и гениев, что подчеркивает глубину и сложность тем.

Уникальная творческая команда

Постановка осуществляется талантливым Евгением Каменьковичем, сценографией занимается Евгения Шутина, а художественное оформление костюмов — Мария Боровская. Освещение спектакля разработал Владислав Фролов, композитором выступила Александра Кесельман, а хореографом стал Виталий Довгалюк. Помощники режиссера — Мария Козяр и Иван Герасимов — также внесли свой вклад в создание этой многозначной работы.

Абсурд и реализм в сюжете

Персонажи спектакля, словно попавшие в пресловутый 25-й кадр, ведут философские беседы о вере, любви и жизни. Здесь слова теряют привычный смысл и обретают новый. Это произведение заинтересует тех, кто ценит психологические драмы и поэтичные истории. Размеренная жизнь обитателей психиатрической клиники раскручивается тугой пружиной, и Любовь вновь должна одержать победу над Смертью.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который соединяет в себе драму, поэзию и глубокие философские размышления.