Спектакль Совершенно невероятное событие

Гоголевская комедия в Мастерской Петра Фоменко

В Мастерской Петра Фоменко зрителей ожидает спектакль на основе знаменитой пьесы Николая Гоголя о сватовстве и женитьбе. Постановка, созданная Евгением Каменьковичем, повергнет привычные представления о традиционном свадебном действии.

Нелепость и абсурд

На первый взгляд, тема сватовства кажется знакомой и даже банальной. Однако гоголевская пьеса приоткрывает двери в мир, где всё перевернуто с ног на голову. Простая житейская история сватовства оборачивается великолепной комедией абсурда, насыщенной карнавальными элементами и смотринами женихов.

Команда театра

Режиссёры спектакля: Юрий Буторин, Иван Вакуленко и Мадлен Джабраилова, которых вдохновила легендарная работа Гоголя. Сценография выполнена Ириной Кориной, а костюмы созданы Марией Боровской. За свет в спектакле отвечает Владислав Фролов, музыкальное оформление подготовил Герман Бескедов. Ассистент сценографа – Анна Комарова, а помощник режиссёра – Юлия Верзунова. Профессиональный фотограф Иван Михайловский запечатлит лучшие моменты представления.

Для кого?

Спектакль будет интересен любителям необычных сюжетов и выразительных сценических решений. Вам предстоит увидеть, как на сцене оживет абсурдная логика Гоголя, способная удивить и развеселить даже самых искушённых зрителей.