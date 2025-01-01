Меню
Совершенно невероятное событие
Билеты от 1000₽
Киноафиша Совершенно невероятное событие

Спектакль Совершенно невероятное событие

Же­нитьба в 2‑х дейст­виях
Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена 12+
Продолжительность 2 часа 45 минут с 1 антрактом
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Гоголевская комедия в Мастерской Петра Фоменко

В Мастерской Петра Фоменко зрителей ожидает спектакль на основе знаменитой пьесы Николая Гоголя о сватовстве и женитьбе. Постановка, созданная Евгением Каменьковичем, повергнет привычные представления о традиционном свадебном действии.

Нелепость и абсурд

На первый взгляд, тема сватовства кажется знакомой и даже банальной. Однако гоголевская пьеса приоткрывает двери в мир, где всё перевернуто с ног на голову. Простая житейская история сватовства оборачивается великолепной комедией абсурда, насыщенной карнавальными элементами и смотринами женихов.

Команда театра

Режиссёры спектакля: Юрий Буторин, Иван Вакуленко и Мадлен Джабраилова, которых вдохновила легендарная работа Гоголя. Сценография выполнена Ириной Кориной, а костюмы созданы Марией Боровской. За свет в спектакле отвечает Владислав Фролов, музыкальное оформление подготовил Герман Бескедов. Ассистент сценографа – Анна Комарова, а помощник режиссёра – Юлия Верзунова. Профессиональный фотограф Иван Михайловский запечатлит лучшие моменты представления.

Для кого?

Спектакль будет интересен любителям необычных сюжетов и выразительных сценических решений. Вам предстоит увидеть, как на сцене оживет абсурдная логика Гоголя, способная удивить и развеселить даже самых искушённых зрителей.

Режиссер
Юрий Буторин
Юрий Буторин
В ролях
Иван Вакуленко
Алексей Колубков
Алексей Колубков
Томас Моцкус
Томас Моцкус
Юрий Буторин
Юрий Буторин
Мадлен Джабраилова
Мадлен Джабраилова

Купить билет на спектакль Совершенно невероятное событие

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
19 декабря пятница
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 1000 ₽
3 января суббота
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 1000 ₽

Фотографии

Совершенно невероятное событие

