«Чувства Анны»: Рецензия Киноафиши

На втором фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который проходит в «Розе Хутор», вне конкурса показали картину Анны Меликян «Чувства Анны» с Анной Михалковой в главной роли. Снятая в жанре магического реализма черно-белая лента делит на свет и тьму не только экран, но и мир героев, стоящих на пороге больших открытий и еще больших трагедий.

Сладкая женщина Анна — работница пермской кондитерской фабрики — после случайного падения на улице начинает слышать голоса из космоса, который теперь ближе, чем кажется. Ведь человечество совсем скоро готовится колонизировать Марс. Но пока земляне покоряют другие планеты, на самой Земле буйствует опасный вирус, ежедневно забирающий десятки человеческих жизней.

Новообретенная способность Анны переворачивает ее собственную жизнь с ног на голову: из обычной матери и жены она превращается в своеобразного Мессию, сообщающего планете послание из космоса: этому миру осталось только 10 лет. Страшный приговор не сильно пугает землян, но превращает Анну в настоящую звезду: теперь за ней охотятся телевизионщики и участники клуба о паранормальных явлениях, профессор наук, мечтающий сделать себе имя, и простые смертные, верящие, что Анна — избранная и способна исцелять других.

Чувства Анны

И пока отношение самой Анны ко всему происходящему меняется от растерянности до наслаждения от своей особенности, ее муж (Тимофей Трибунцев) не готов делить жену с остальным миром. Тем более что мир в его собственной семье постепенно рушится на фоне надвигающейся трагедии вселенского масштаба.

Режиссер и сценарист картины Анна Меликян признается, что писала историю специально для Анны Михалковой, которая сердце и душа фильма. Но сама картина о космосе как предчувствии и обреченности Земли обращается не только к хрупкой чувственности, но и телесности, противопоставляя мирское и небесное, тело и душу человека.

Чувства Анны

О теле

Сперва кажется, что «Чувства Анны» — история абсолютно понятная и предсказуемая. Женщина в кризисе (или на грани нервного срыва, как сказал бы Педро Альмодовар) осваивает новый для себя мир, в котором она не пашущая у станка лошадь, а объект восхищения. Именно поэтому Анна с такой легкостью откликается на восторги окружающих, ныряя в эту пучину с головой. Съемки для журналов, интервью, пресс-конференции, поездки в столицу — все это манит и восхищает ее похлеще новостей о скором покорении Марса, куда отправится группа избранных.

Анне нет дела до других планет, но хочется пожить в свое удовольствие на этой. Когда в числе ее поклонников оказывается профессор (Олег Ягодин) с внешностью Андрея Тарковского и замашками домашнего абьюзера, Анна млеет в его объятиях и забывает обо всем: о детях, муже и нелюбимой работе — сама она ненавидит шоколад, с которым вынуждена ежедневно работать.

Обещание нежности в отношениях с любовником ослепляют ее сильнее света дальних планет. Но о высоких материях в этом союзе думает только Анна. Профессор же мечтает с ее помощью написать книгу всей своей жизни, которая прославит его и впишет в историю. Ему неинтересны ни чувства Анны, ни чувства ее близких. Даже свои собственные чувства он едва проявляет.

Чувства Анны

Возможно, поэтому, когда профессор и Анна оказываются вместе, на экране появляется так много откровенной наготы. Это не про душу, это только про плоть. Оба артиста, Анна Михалкова и Олег Ягодин, совершают актерский подвиг, полностью раздеваясь на экране. Но в этом нет ни капли объективации и сексуализации героев. Как библейские Адам и Ева (не зря Анну считают новым Мессией), они совершают совместный грех, за который будут изгнаны из райского сада.

Про что-то телесное, земное говорит и внешний мир героини. Дома не переставая работают новости — тоже фантастические уже хотя бы потому, что посвящены не политике, а предстоящему покорению Марса. Ведущая Екатерина Андреева неустанно рассказывает обо всех этапах будущего полета, который будто бы должен подарить землянам второй шанс, только на иной планете.

Чувства Анны

О душе

Запутавшаяся в своих мужчинах Анна находит выход из этого лабиринта, только вновь доверившись своим чувствам. Осознав, что обещанное спасение на Марсе — не более чем реалити-шоу, героиня начинает бить тревогу уже не для собственных рейтингов, а по зову сердца. Она снова и снова цитирует послание инопланетян о том, что планету спасет только любовь, что человечество обязано отказаться от всех войн, позаботиться о ближнем и поднять взгляд к небу.

И надо отдать должное Анне Меликян, которая с этой пацифистской темой работает аккуратно, как ювелир, и смело, как настоящий художник. Ее текст оглушает, но лишен пафосности крикливого манифеста с поучениями о том, как жить. Ответ на этот вопрос почти что в чеховском стиле ищут и сами герои: одинокие, уставшие и потерянные в своих чувствах. Подобно Соне из «Дяди Вани», герой Трибунцева находит ответ в простоте. Будем жить, будем покорно сносить все трудности, а потом однажды увидим небо в алмазах.

Чувства Анны

Небо над Анной и ее близкими действительно сияет яркими огнями и обещанием счастья (даром что никто не смотрит наверх). Оно манит звучанием завораживающего саундтрека группы Shortparis, который сперва убаюкивает, а на финальных титрах бьет обухом по голове: истошно, с болью и в самое сердце, запуская в него мощный заряд. Стало быть, Анна, мы еще поживем и увидим свое небо в алмазах.