Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Aleksandr Mihaylov
Kinoafisha
Persons
Aleksandr Mihaylov
Aleksandr Mihaylov
Date of Birth
25 November 1993
Age
31 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Popular Films
6.3
Grisha Subbotin
(2022)
5.2
Mama budet protiv
(2023)
Filmography
Genre
All
Comedy
Year
All
2023
2022
All
2
Films
1
TV Shows
1
Actor
2
5.2
Mama budet protiv
Comedy
2023, Russia
6.3
Grisha Subbotin
Grisha Subbotin
Comedy
2022, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree