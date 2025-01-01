Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Кристин Парк
Christin Park
Киноафиша
Персоны
Кристин Парк
Кристин Парк
Christin Park
Популярные фильмы
5.6
Затерянное место
(2024)
Билеты
0.0
Поверхность
(2022)
0.0
Крипер
(2025)
Фильмография Кристин Парк
Жанр
Все
Драма
Триллер
Ужасы
Год
Все
2025
2024
2022
Все
3
Фильмы
2
Сериалы
1
Актриса
3
Крипер
Keeper
ужасы
2025, Канада / США
5.6
Затерянное место
Never Let Go
ужасы, триллер
2024, США
Смотреть трейлер
Билеты
Поверхность
драма, триллер
2022, США
Зашел в ресторан — и вышел живым: как Фокс в «Месте встречи изменить нельзя» раскусил засаду за одну секунду
«Ну, за встречу!», а потом давайте угадать советский фильм по застолью (тест)
По одному слову Аня поняла, что Шарапов — стукач: сцена в «Место встречи изменить нельзя», которую многие не замечают годами
«Заплатили за молчание»: гибель Супонева дважды разбила сердце его супруги — неприятная правда всплыла через 20+ лет
Отказалась рожать Петросяну, но стала миллиардершей: спустя годы после развода Степаненко живет между Россией и США — и теперь возвращается на ТВ
Потомок Исильдура на минималках: вот как выглядел бы Арагорн, если бы Мортенсена не уговорили
В голове его опилки — и «шиза»: абсолютно у всех героев «Винни Пуха» — серьезные беды с головой, и это подтверждают даже медики
В Адидаса не стреляют, а Марат бездействует: почему пересняли финал «Слово пацана» — изначальная версия в разы хуже
Почти не ходит, живет на копейки, боится врачей: «главная бабушка» российского кино медленно угасает — коллеги не торопятся спасать Галину Стаханову
От похорон и брака до трусов и подарка: тест по советскому кино для самых наблюдательных и тех, кто умеет читать между строк
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667