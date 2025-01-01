Меню
Керсти Элли
Награды
Награды и номинации Керсти Элли
Kirstie Alley
Награды
Награды и номинации Керсти Элли
Золотой глобус 1991
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1998
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1995
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1993
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1992
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1990
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 1991
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1998
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1992
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1990
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1988
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
