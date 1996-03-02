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Ким Ен-дэ
Ким Ен-дэ Kim Yeong-dae
Киноафиша Персоны Ким Ен-дэ

Ким Ен-дэ

Kim Yeong-dae

Дата рождения
2 марта 1996
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Рыбы

Биография Ким Ен-дэ

Ким Ен Дэ - талантливый актер из Южной Кореи, который стал популярным благодаря своим выступлениям в различных драмах. Его карьера началась с роли в школьной драме MBC "Необыкновенный ты" в 2019 году, которая принесла ему признание.

В 2020 году Ким принял участие в драмах "Когда стоит хорошая погода" и “Измени мне, если сможешь”, за последнюю роль он получил награду Netizen Award на KBS Drama Awards. Также в том же году он сыграл в драме "Пентхаус: война в жизни", которая принесла ему огромную популярность как на местном, так и на международном уровне. Ким был номинирован на премию SBS Drama Awards и на 57–ю премию Baeksang Arts Awards благодаря своей роли в этой драме.

В 2022 году Ким снялся в драме "Звезды Ш ***тинга" вместе с Ли Сон Геном, где он получил свою первую главную роль. Эта драма принесла ему еще большую популярность и признание в киноиндустрии.

Популярные фильмы

Падающая звезда 0.0
Падающая звезда (2022)
Ха-ру, которого я встретила случайно 0.0
Ха-ру, которого я встретила случайно (2019)
Дневная луна 0.0
Дневная луна (2023)

Фильмография Ким Ен-дэ

Жанр
Год
Все 4 Сериалы 4 Актер 4
Дневная луна
Дневная луна
фэнтези, мелодрама, триллер 2023, Южная Корея
Падающая звезда
Падающая звезда
мелодрама, комедия 2022, Южная Корея
Запрет на браки в Чосоне
Запрет на браки в Чосоне
драма, комедия, мелодрама 2022, Южная Корея
Ха-ру, которого я встретила случайно
Ха-ру, которого я встретила случайно
драма, мелодрама 2019, Южная Корея
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