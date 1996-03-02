Ким Ен Дэ - талантливый актер из Южной Кореи, который стал популярным благодаря своим выступлениям в различных драмах. Его карьера началась с роли в школьной драме MBC "Необыкновенный ты" в 2019 году, которая принесла ему признание.

В 2020 году Ким принял участие в драмах "Когда стоит хорошая погода" и “Измени мне, если сможешь”, за последнюю роль он получил награду Netizen Award на KBS Drama Awards. Также в том же году он сыграл в драме "Пентхаус: война в жизни", которая принесла ему огромную популярность как на местном, так и на международном уровне. Ким был номинирован на премию SBS Drama Awards и на 57–ю премию Baeksang Arts Awards благодаря своей роли в этой драме.

В 2022 году Ким снялся в драме "Звезды Ш ***тинга" вместе с Ли Сон Геном, где он получил свою первую главную роль. Эта драма принесла ему еще большую популярность и признание в киноиндустрии.