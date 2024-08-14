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Постер сериала Идеальная семья
Постер сериала Идеальная семья
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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2 постера
Киноафиша Сериалы Идеальная семья

Идеальная семья (2024 - 2024)

Wanbyeokhan gajok 18+
Год выпуска 2024
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал KBS2
Продолжительность сериала 14 часов 0 минут

О чем сериал

Чхве Сон-хи повезло: из детского дома ее удочерили супруги Чхве Джин-хёк и Ха Ын-чжу. Они потеряли родного сына в аварии и подарили всю свою нерастраченную любовь приемной дочери. Ради нее Чхве Джин-хёк даже оставил должность прокурора и мечты о карьерном росте и трудится теперь простым адвокатом. Сон-хи отвечает приемным родителям взаимностью, прилежно учится и ладит с окружающими. Пока однажды вечером девочка не возвращается домой вся в крови и не заявляет, что убила человека. Убитым оказывается лучший друг Сон-хи, который к тому же был нежно влюблен в нее. В квартире мальчика произошел пожар, но он не уничтожил всех улик. Джин-хёк и Ын-чжу не верят, что их дочь — убийца, и не дают ей сдаться полиции. У случившегося и правда были еще и другие участники, а мотивы трагедии уходят корнями далеко в прошлое девочки в детском доме.

В ролях
В ролях
Юн Сан-хён
Юн Сэ-а
Ким Мён-су
Ким Бён-чхоль
Пак Чу-хён
Ким До-хён
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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6.9 IMDb
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Сезоны
Идеальная семья - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 12 эпизодов
 
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