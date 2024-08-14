Чхве Сон-хи повезло: из детского дома ее удочерили супруги Чхве Джин-хёк и Ха Ын-чжу. Они потеряли родного сына в аварии и подарили всю свою нерастраченную любовь приемной дочери. Ради нее Чхве Джин-хёк даже оставил должность прокурора и мечты о карьерном росте и трудится теперь простым адвокатом. Сон-хи отвечает приемным родителям взаимностью, прилежно учится и ладит с окружающими. Пока однажды вечером девочка не возвращается домой вся в крови и не заявляет, что убила человека. Убитым оказывается лучший друг Сон-хи, который к тому же был нежно влюблен в нее. В квартире мальчика произошел пожар, но он не уничтожил всех улик. Джин-хёк и Ын-чжу не верят, что их дочь — убийца, и не дают ей сдаться полиции. У случившегося и правда были еще и другие участники, а мотивы трагедии уходят корнями далеко в прошлое девочки в детском доме.