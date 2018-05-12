Остросюжетная криминальная драма. Бон Сан-пил — первоклассный адвокат с весьма неординарными методами работы. Движимый желанием наказать виновных, он не гнушается использовать как лазейки в законе, так и собственные кулаки. Приехав по очередному делу в родной город Кэсон, мужчина становится защитником бандита, в котором узнаёт одного из виновников смерти своей матери. Сан-пил намерен приложить максимум усилий для освобождения подсудимого, но лишь затем, чтобы лично расквитаться с негодяем и всеми причастными к хладнокровному убийству, совершённому много лет назад.