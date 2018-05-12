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Постер сериала Адвокат вне закона
Постер сериала Адвокат вне закона
Постер сериала Адвокат вне закона
Постер сериала Адвокат вне закона
Постер сериала Адвокат вне закона
Постер сериала Адвокат вне закона
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
6 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Адвокат вне закона

Адвокат вне закона (2018 - 2018)

Mubeop Byeonhosa 16+
Год выпуска 2018
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал tvN
Продолжительность сериала 16 часов 0 минут
О чем сериал

Остросюжетная криминальная драма. Бон Сан-пил — первоклассный адвокат с весьма неординарными методами работы. Движимый желанием наказать виновных, он не гнушается использовать как лазейки в законе, так и собственные кулаки. Приехав по очередному делу в родной город Кэсон, мужчина становится защитником бандита, в котором узнаёт одного из виновников смерти своей матери. Сан-пил намерен приложить максимум усилий для освобождения подсудимого, но лишь затем, чтобы лично расквитаться с негодяем и всеми причастными к хладнокровному убийству, совершённому много лет назад.

В ролях
В ролях
Ли Хе-ён
Ём Хе-ран
Чхве Дэ-хун
Ли Джун-ги
Ли Джун-ги
Чхве Иль-хва
Ан Нэ-сан
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Адвокат вне закона - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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