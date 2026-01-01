Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Маурицио Ластрико
Maurizio Lastrico
Маурицио Ластрико
Маурицио Ластрико
Maurizio Lastrico
Дата рождения
31 марта 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Генуя, Италия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.4
Сделано в Италии
(2019)
7.3
Безумное свидание
(2025)
7.1
Процесс
(2019)
Фильмография Маурицио Ластрико
6.1
Настоящие мужчины
комедия
2025, Италия
7.3
Безумное свидание
Follemente
комедия
2025, Италия
6.5
Латинская Америка
America Latina
драма, триллер
2021, Италия / Франция
7.1
Процесс
драма, криминал, триллер
2019, Италия
7.4
Сделано в Италии
драма
2019, Италия
