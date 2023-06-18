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Я тебя никому не отдам
Я тебя никому не отдам (2023 - 2023)
Vermem Seni Ellere
18+
драма
мелодрама
Год выпуска
2023
Страна
Турция
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
2 часа 20 минут
Телеканал
ATV
Продолжительность сериала
21 час 0 минут
О чем сериал
История любви Зелиш, дочери гор, ручьев и плато, и Мехмета, страстно любящего приключения.
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В ролях
В ролях
Эмре Бей
Гонджагюль Сунар
Фатих Аль
Илайда Илдир
Buse Meral
Bahtiyar Engin
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
4.5
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2023,
9 эпизодов
Отзывы о сериале
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