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Постер сериала Я тебя никому не отдам
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Киноафиша Сериалы Я тебя никому не отдам

Я тебя никому не отдам (2023 - 2023)

Vermem Seni Ellere 18+
Год выпуска 2023
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 20 минут
Телеканал ATV
Продолжительность сериала 21 час 0 минут

О чем сериал

История любви Зелиш, дочери гор, ручьев и плато, и Мехмета, страстно любящего приключения.

В ролях
В ролях
Эмре Бей
Гонджагюль Сунар
Фатих Аль
Фатих Аль
Илайда Илдир
Buse Meral
Bahtiyar Engin
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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4.5 IMDb
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Сезоны
Я тебя никому не отдам - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 9 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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