Кадир и Асли... чья любовь не может быть забыта или потеряна во времени. Она подобна священным узам, о которых будут помнить вечно. Но в результате заточения Кадира, убийцы отца Асли, все прекрасные воспоминания улетучиваются. В то время как Асли брошена на произвол судьбы, у Кадира теперь есть только одна цель. Доказать свою невиновность и отомстить семье Варнали, которая играла в эту игру вместе с Яхьей, который вел его в тюрьме... Когда правда раскрывается, огонь любви, сгоревший в них дотла, разгорается вновь, но волшебное счастье снова ускользает из их ладоней из-за больших секретов, похороненных в прошлом.