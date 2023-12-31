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Постер сериала Звезды вдали от меня
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Киноафиша Сериалы Звезды вдали от меня

Звезды вдали от меня (2023 - 2024)

Yıldızlar Bana Uzak 18+
Год выпуска 2023
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 10 минут
Телеканал ATV
Продолжительность сериала 10 часов 50 минут

О чем сериал

Кадир и Асли... чья любовь не может быть забыта или потеряна во времени. Она подобна священным узам, о которых будут помнить вечно. Но в результате заточения Кадира, убийцы отца Асли, все прекрасные воспоминания улетучиваются. В то время как Асли брошена на произвол судьбы, у Кадира теперь есть только одна цель. Доказать свою невиновность и отомстить семье Варнали, которая играла в эту игру вместе с Яхьей, который вел его в тюрьме... Когда правда раскрывается, огонь любви, сгоревший в них дотла, разгорается вновь, но волшебное счастье снова ускользает из их ладоней из-за больших секретов, похороненных в прошлом.

В ролях
В ролях
Фуркан Андыч
Фуркан Андыч
Эврим Доан
Эврим Доан
Гонджагюль Сунар
Мурат Далтабан
Бурджу Кыратлы
Элифджан Онгурлар
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Сезоны
Звезды вдали от меня - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 5 эпизодов
 
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