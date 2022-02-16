Южнокорейский мелодраматический сериал «Тридцать девять» – это история о трех подругах, каждой из которых через год исполнится сорок лет. Они познакомились в старшей школе и пронесли дружбу сквозь всю жизнь. Главные героини привыкли во всем полагаться друг на друга и общими усилиями справляться с любыми неудачами. Они отчаянно влюбляются, радуются и огорчаются, сталкиваются с потерями и лишениями, а главное – делятся друг с другом и сообща переживают все, что происходит в их жизнях на пороге сорокалетия.