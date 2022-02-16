Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Тридцать девять
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Тридцать девять
Тридцать девять (2022 - …) Thirty, Nine
Год выпуска 2022
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 20 минут
Телеканал jTBC
Продолжительность 16 часов 0 минут
О чем сериал

Южнокорейский мелодраматический сериал «Тридцать девять» – это история о трех подругах, каждой из которых через год исполнится сорок лет. Они познакомились в старшей школе и пронесли дружбу сквозь всю жизнь. Главные героини привыкли во всем полагаться друг на друга и общими усилиями справляться с любыми неудачами. Они отчаянно влюбляются, радуются и огорчаются, сталкиваются с потерями и лишениями, а главное – делятся друг с другом и сообща переживают все, что происходит в их жизнях на пороге сорокалетия.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сон Е-джин
Ли Тхэ-хван
Ли Му-сэн
Чон Ми-до
Ким Джи-хён
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Тридцать девять - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Бывший сотрудник Малахова выдал грязную правду о шоу: не гнушаются ничем
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Этим 4 знакам Зодиака не суждено разбогатеть, несмотря на все усилия
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Сложный тест про кино СССР: сможете пройти его на все 10/10?
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Приложение киноафиши