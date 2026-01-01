Оповещения от Киноафиши
Матильда Олливье
Mathilde Ollivier
Матильда Олливье
Mathilde Ollivier
Дата рождения
20 сентября 1994
Возраст
31 год
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Париж, Франция
Рост
169 см
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Драматический актёр, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.3
1899
(2022)
7.1
Оверлорд
(2018)
6.0
Божественная. Сара Бернар
(2024)
Фильмография Матильда Олливье
Жанр
Все
Биография
Боевик
Драма
Комедия
Мелодрама
Ужасы
Год
Все
2024
2022
2020
2018
Все
5
Фильмы
4
Сериалы
1
Актриса
5
5.6
Вопль
El llanto
ужасы
2024, Испания / Франция / Аргентина
Смотреть трейлер
6
Божественная. Сара Бернар
Sarah Bernhardt, la divine
биография
2024, Франция
Смотреть трейлер
7.3
1899
драма, ужасы
2022, Германия
4.6
Сестра жениха
Sister of the Groom
комедия, драма, мелодрама
2020, США
7.1
Оверлорд
Overlord
боевик
2018, Великобритания
Смотреть трейлер
Рецензия
Новости о Матильда Олливье
Кошмар в открытом море: вышел трейлер мистического сериала «1899»
Брагин ушел из СК в 5 сезоне «Первого отдела», но зрителям смешно: в такой поворот сложно поверить
Даже Хюррем попросила бы добавки: масленичная альтернатива блинчикам с турецким акцентом — рецепт от шеф-повара
Хит Netflix «Ночной агент» вернулся с третьим сезоном и взорвал топы RT: критики поставили ему 100% «свежести»
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
