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Фильмография
Артур Игуаль
Arthur Igual
Киноафиша
Персоны
Артур Игуаль
Артур Игуаль
Arthur Igual
Дата рождения
1 января 1950
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Популярные фильмы
7.6
Не забывайте моргать
(2022)
7.1
Соколиное озеро
(2022)
6.6
Ревность
(2013)
Фильмография Артур Игуаль
Жанр
Все
Биография
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2024
2022
2018
2013
Все
5
Фильмы
5
Актер
5
5.9
Божественная. Сара Бернар
Sarah Bernhardt, la divine
биография
2024, Франция
Смотреть трейлер
Билеты
7.6
Не забывайте моргать
Remember to Blink
драма
2022, Литва
7.1
Соколиное озеро
Falcon Lake
драма, мелодрама
2022, Канада / Франция
Смотреть трейлер
5.9
Медовый месяц в Згеже
Lune de miel... à Zgierz
комедия
2018, Франция
6.6
Ревность
La jalousie
драма
2013, Франция
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