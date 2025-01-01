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Артур Игуаль Arthur Igual
Киноафиша Персоны Артур Игуаль

Артур Игуаль

Arthur Igual

Дата рождения
1 января 1950
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер

Популярные фильмы

Не забывайте моргать 7.6
Не забывайте моргать (2022)
Соколиное озеро 7.1
Соколиное озеро (2022)
Ревность 6.6
Ревность (2013)

Фильмография Артур Игуаль

Жанр
Год
Все 5 Фильмы 5 Актер 5
Божественная. Сара Бернар 5.9
Божественная. Сара Бернар Sarah Bernhardt, la divine
биография 2024, Франция
Смотреть трейлер
Билеты
Не забывайте моргать 7.6
Не забывайте моргать Remember to Blink
драма 2022, Литва
Соколиное озеро 7.1
Соколиное озеро Falcon Lake
драма, мелодрама 2022, Канада / Франция
Смотреть трейлер
Медовый месяц в Згеже 5.9
Медовый месяц в Згеже Lune de miel... à Zgierz
комедия 2018, Франция
Ревность 6.6
Ревность La jalousie
драма 2013, Франция
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Выжил — но победа ли это? Что стало с Тирионом Ланнистером после финала «Игры престолов»
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
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