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Кэти Ледеки
Кэти Ледеки
Katie Ledecky
О персоне
Фильмография
Кэти Ледеки
Katie Ledecky
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Дата рождения
17 марта 1997
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Вашингтон, округ Колумбия, США
Рост
183 см
Биография Кэти Ледеки
Родилась 17 марта 1997 года. Вашингтон, округ Колумбия, США.
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