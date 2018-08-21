Сериал «Что спрятано в снегу» – это шведский детективный триллер о спецотряде полиции, который занимается пересмотром нераскрытых дел. Оперативный сотрудник госорганов Петер Вендель возвращается на службу после долгого больничного. Его жизнь не складывается: моральная травма, полученная на задании, дает о себе знать, бывшая жена теперь работает под началом министра юстиции, а с ним самим не хотят сотрудничать даже старые приятели. Тем не менее именно ему поручают сформировать особую группу полиции.