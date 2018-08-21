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Постер сериала Что спрятано в снегу
Постер сериала Что спрятано в снегу
Постер сериала Что спрятано в снегу
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Киноафиша Сериалы Что спрятано в снегу

Что спрятано в снегу (2018 - 2021)

Det som göms i snö 16+
Год выпуска 2018
Страна Швеция
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 42 минуты
Стрим-сервис Viaplay
Продолжительность сериала 9 часов 6 минут
О чем сериал

Сериал «Что спрятано в снегу» – это шведский детективный триллер о спецотряде полиции, который занимается пересмотром нераскрытых дел. Оперативный сотрудник госорганов Петер Вендель возвращается на службу после долгого больничного. Его жизнь не складывается: моральная травма, полученная на задании, дает о себе знать, бывшая жена теперь работает под началом министра юстиции, а с ним самим не хотят сотрудничать даже старые приятели. Тем не менее именно ему поручают сформировать особую группу полиции.

Что спрятано в снегу - трейлер второго сезона
Что спрятано в снегу
трейлер второго сезона
В ролях
В ролях
Эрик Йоханссон
Петер Карлберг
Роберт Густафссон
Роберт Густафссон
Кристофер Вагелин
Кристофер Вагелин
Ингела Ольссон
Ингела Ольссон
Мария Сундбом
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Что спрятано в снегу - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 8 эпизодов
 
Что спрятано в снегу - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 5 эпизодов
 
Кадры из сериала
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