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Мюррэй Фюрроу
Мюррэй Фюрроу Murray Furrow
Киноафиша Персоны Мюррэй Фюрроу

Мюррэй Фюрроу

Murray Furrow

Место рождения
Норт-Бей, Онтарио, Канада
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актёр ужасов, Путешественник

Биография Мюррэя Фюрроу

Родился в Норт-Бее, Онтарио, Канада.

Популярные фильмы

12 обезьян 7.6
12 обезьян (2015)
Док 7.4
Док (2025)
Камера 213 4.9
Камера 213 (2011)

Фильмография Мюррэя Фюрроу

Док 7.4
Док
драма 2025, США
12 обезьян 7.6
12 обезьян
драма, приключения, фантастика 2015, США
Камера 213 4.9
Камера 213 Cell 213
ужасы 2011, Канада
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