Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Мюррэй Фюрроу
Murray Furrow
Киноафиша
Персоны
Мюррэй Фюрроу
Мюррэй Фюрроу
Murray Furrow
Место рождения
Норт-Бей, Онтарио, Канада
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
,
Путешественник
Биография Мюррэя Фюрроу
Родился в Норт-Бее, Онтарио, Канада.
Развернуть
Популярные фильмы
7.6
12 обезьян
(2015)
7.4
Док
(2025)
4.9
Камера 213
(2011)
Фильмография Мюррэя Фюрроу
7.4
Док
драма
2025, США
7.6
12 обезьян
драма, приключения, фантастика
2015, США
4.9
Камера 213
Cell 213
ужасы
2011, Канада
Показать еще
Кладу лист бумаги в холодильник перед отпуском: результат просто поразил - не зря так делают все европейцы
Стащил из косметички жены средство для волос и намазал на старые кроссовки: теперь они белее альпийских снегов
Пакетики с силикагелем из коробок с обувью в помойки не выбрасываю: натурально спасают в быту и на даче
Забудьте вы уже про «Игру престолов»: эти 5 сериалов HBO цепляют не меньше – у каждого оценка 8+ на IMDb
«Пацаны» кончились, а банкет продолжается: Marvel готовит ответку с Брэдом Питтом — историю про «суперзлодеев» хранили на полке 35 лет
Громкая премьера на НТВ со звездой «Шефа» — и формула уже проверенная: в 90-х этот криминальный хит смотрела вся страна
Этот сериал HBO стоил в 4 раза дешевле «Игры престолов»: теперь его называют «шедевром наравне с "Сопрано"»
«Я чуть кресло не протёр»: 1,67 млрд долларов за десять дней не спасли нового «Человека-паука» от жёсткой критики
«Категорически рекомендую к просмотру»: новая августовская фантастика про биожену уже вышла на Amazon Prime Video и Apple TV
Тяжело в учении — легко в тесте (но не всем): только знатоки классики СССР угадают 6 военных фильмов по кадру
Включил в полночь, залип до двух: «Супергерл» от DC не шедевр, но и жалких 5,6 не заслужила — рецензия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить