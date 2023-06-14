Сериал «Квест» – это турецкая драма о жертвах религиозной секты. Нисан – одинокая сирота, потерянная в жизни и не представляющая, как быть дальше. У нее есть лишь один друг, но и тот с трудом борется с серьезной болезнью. Однажды они узнают о загадочном целителе, который может одним наложением рук и специальным ритуалом избавить человека от всех хворей. Ребята собирают все, что у них есть, чтобы заплатить за этот чудодейственный сеанс. Но сразу после него парень загадочным образом исчезает. Нисан начинает поиски.