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Киноафиша Сериалы Квест

Квест (2023 - …)

Arayış 18+
Год выпуска 2023
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 51 минута
Стрим-сервис Disney+
Продолжительность сериала 5 часов 6 минут

О чем сериал

Сериал «Квест» – это турецкая драма о жертвах религиозной секты. Нисан – одинокая сирота, потерянная в жизни и не представляющая, как быть дальше. У нее есть лишь один друг, но и тот с трудом борется с серьезной болезнью. Однажды они узнают о загадочном целителе, который может одним наложением рук и специальным ритуалом избавить человека от всех хворей. Ребята собирают все, что у них есть, чтобы заплатить за этот чудодейственный сеанс. Но сразу после него парень загадочным образом исчезает. Нисан начинает поиски.

В ролях
В ролях
Мехмет Гюнсюр
Мехмет Гюнсюр
Дефне Каялар
Эйлем Йылдыз
Эрол Бабаоглы
Эрдем Шеноджак
Аслы Энвер
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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4.6 IMDb
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Сезоны
Квест - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 6 эпизодов
 
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