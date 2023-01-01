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Смертельная жатва Смертельная жатва
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Fall Down Dead

Смертельная жатва, 2007

2007 / США
3.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
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О фильме

Небольшой город охвачен страхом: серийный маньяк-убийца по прозвищу Пикассо преследует и убивает женщин, делая это с особой жестокостью и беспощадностью, каждый раз вырезая на теле жертвы кровавый рисунок, за что и получил такое прозвище. Праздник, Рождество, но убийца вновь выходит на охоту, ведь для него это не преступление, для него это творчество, он художник и мечтает создать нечто великое, и неважно, что вместо холста – человеческая кожа. Пикассо потратил уже девять месяцев, сделал огромное количество набросков и сейчас готовится к встрече с той, которая станет его непревзойдённым шедевром.

3.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2007
Возраст 16+
Режиссер
Джон Кейес
Джон Кейес
В ролях
Доминик Суэйн
Доминик Суэйн
Удо Кир
Удо Кир
Дэвид Кэррадайн
Дэвид Кэррадайн
Мехмет Гюнсюр
Мехмет Гюнсюр
Моника Барладеану
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Смертельная жатва 2 постера
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Смертельная жатва
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Кадры из фильма Все кадры
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Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
14+: Продолжение
14+: Продолжение
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