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Постер фильма Смертельная жатва
3.8
Киноафиша Фильмы Смертельная жатва
3.8

Смертельная жатва

, 2007
Fall Down Dead
США / ужасы, триллер / 18+
Постер фильма Смертельная жатва
3.8

О фильме

Небольшой город охвачен страхом: серийный маньяк-убийца по прозвищу Пикассо преследует и убивает женщин, делая это с особой жестокостью и беспощадностью, каждый раз вырезая на теле жертвы кровавый рисунок, за что и получил такое прозвище. Праздник, Рождество, но убийца вновь выходит на охоту, ведь для него это не преступление, для него это творчество, он художник и мечтает создать нечто великое, и неважно, что вместо холста – человеческая кожа. Пикассо потратил уже девять месяцев, сделал огромное количество набросков и сейчас готовится к встрече с той, которая станет его непревзойдённым шедевром.

В ролях

Доминик Суэйн
Доминик Суэйн
Christie Wallace
Удо Кир
Удо Кир
Aaron Garvey
Дэвид Кэррадайн
Дэвид Кэррадайн
Wade Douglas
Мехмет Гюнсюр
Мехмет Гюнсюр
Detective Stefan Kercheck
Моника Барладеану
Helen Ritter
Р. Кит Харрис
Detective Lawrence Kellog
Mihaela Radulescu
Theresa
Бёрджесс Дженкинс
Officer Earl Buchyk
Дженнифер Олден
Marie Zeitser
Лекси ДиБенедетто
Zoe Wallace
Режиссер Джон Кейес
Сценарист Roy Sallows
Композитор Пинар Топрак
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в мире 20 июля 2007
Дата выхода
20 июля 2007 США
MPAA R
Бюджет $1 000 000
Сборы в мире $157 401
Производство New Films International, Highland Myst Entertainment, Talent One
Другие названия
Fall Down Dead, Dehşet gecesi, Isolados, O Assassino Picasso, Picasso gyilkos, Se credea un Picasso, To teleio derma, Смертельная жатва, Śmierć to za mało

Рейтинг фильма

3.8
Оцените 10 голосов
3.8 IMDb
Обновлено 11 мая 2023

Отзывы о фильме

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