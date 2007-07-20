Смертельная жатва, 2007

Небольшой город охвачен страхом: серийный маньяк-убийца по прозвищу Пикассо преследует и убивает женщин, делая это с особой жестокостью и беспощадностью, каждый раз вырезая на теле жертвы кровавый рисунок, за что и получил такое прозвище. Праздник, Рождество, но убийца вновь выходит на охоту, ведь для него это не преступление, для него это творчество, он художник и мечтает создать нечто великое, и неважно, что вместо холста – человеческая кожа. Пикассо потратил уже девять месяцев, сделал огромное количество набросков и сейчас готовится к встрече с той, которая станет его непревзойдённым шедевром.