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Кевин Смит
Кевин Смит
Kevin Smith
О персоне
Фильмография
Кевин Смит
Kevin Smith
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Дата рождения
16 марта 1963
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
15 февраля 2002
Место рождения
Окленд, Новая Зеландия
Рост
188 см
Биография Кевина Смита
Родился 16 марта 1963 года. Окленд, Новая Зеландия. Умер 15 февраля 2002 года. Пекин, Китай.
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