Персоны
Ханна Эйнбиндер
Награды
Награды и номинации Ханна Эйнбиндер
Hannah Einbinder
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Ханна Эйнбиндер
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television
Номинант
Золотой глобус 2023
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2022
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2022
Прорыв года
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
