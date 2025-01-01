Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Джонатан Уотсон
Jonathan Watson
Киноафиша
Персоны
Джонатан Уотсон
Джонатан Уотсон
Jonathan Watson
Дата рождения
23 ноября 1957
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Продюсер, Режиссер
Место рождения
Шотландия, Великобритания
Популярные фильмы
7.8
Проповедник
(2016)
6.2
Праведные Джемстоуны
(2019)
5.8
Аризона
(2018)
Фильмография Джонатан Уотсон
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Триллер
Ужасы
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2025
2019
2018
2017
2016
Все
5
Фильмы
1
Сериалы
4
Режиссер
4
Актер
1
Холодные воды
триллер
2025, Великобритания
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
6.2
Праведные Джемстоуны
комедия
2019, США
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
5.8
Аризона
Arizona
комедия, триллер
2018, США
Смотреть трейлер
Человек будущего
комедия, боевик, фантастика
2017, США
7.8
Проповедник
драма, детектив, фэнтези, ужасы
2016, США
Эти 5 свежайших фильмов прямо сейчас смотрят по всему миру: в списке и новое «Заклятье», и даже аниме
«Пускай хромой, косой — лишь бы не одной»: психолог объяснил, почему эффектная Вера «клюнула» на Андрея в «Вокзале для двоих»
Турки вновь удивляют: премьера «Наследного принца» стартовала с крепких рейтингов — зрители говорят, что похоже на «Чукур»
Первый блин комом? Да не всегда! Угадайте 7/7 дебютных фильмов Меньшова и других великих режиссеров СССР
Советские критики хвалили «Дядю Ваню» из-за «уникального» способа съемок: но Кончаловский пошел на это не от хорошей жизни
«Новые главы биографии»: культовый персонаж из «Простоквашино» выйдет из тени — впереди масштабный сольный проект
По стопам Дженнифер Лоуренс: молодая звезда Голливуда ставит рекорды с гонораром в $25 млн — а ведь еще даже 30 не стукнуло
«Откуда у фюдей фефекты фикции?»: самый уморительный момент «По семейным обстоятельствам» Быков придумал на ходу — и выбесил цензуру СССР
«Где-то между "Барби" и "Лего"»: авторы приоткрыли завесу тайны — фильм по The Sims преподнесет массу сюрпризов
Сон Ки Хуна заменили звездой «Мстителей»: главную роль в американской «Игре в кальмара» сыграет вовсе не Кейт Бланшетт
Хмельные девахи вместо топора и плахи: почему Джейме не казнили после убийства Безумного короля — в «Игре престолов» прояснить «забили»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667