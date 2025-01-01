Меню
Джонатан Уотсон Jonathan Watson
Киноафиша Персоны Джонатан Уотсон

Джонатан Уотсон

Jonathan Watson

Дата рождения
23 ноября 1957
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Продюсер, Режиссер
Место рождения
Шотландия, Великобритания

Популярные фильмы

Проповедник 7.8
Проповедник (2016)
Праведные Джемстоуны 6.2
Праведные Джемстоуны (2019)
Аризона 5.8
Аризона (2018)

Фильмография Джонатан Уотсон

Жанр
Год
Все 5 Фильмы 1 Сериалы 4 Режиссер 4 Актер 1
Холодные воды
Холодные воды
триллер 2025, Великобритания
Праведные Джемстоуны 6.2
Праведные Джемстоуны
комедия 2019, США
Аризона 5.8
Аризона Arizona
комедия, триллер 2018, США
Смотреть трейлер
Человек будущего
Человек будущего
комедия, боевик, фантастика 2017, США
Проповедник 7.8
Проповедник
драма, детектив, фэнтези, ужасы 2016, США
