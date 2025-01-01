Меню
Лоис Чимимба
Дата рождения
16 августа 1991
Возраст
34 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Глазго, Шотландия

Популярные фильмы

Доверься мне 0.0
Доверься мне (2017)
Неспящие 0.0
Неспящие (2023)
Дежурство 0.0
Дежурство (2021)

Фильмография Лоис Чимимба

Жанр
Год
Все 5 Сериалы 5 Актриса 5
Холодные воды
Холодные воды
триллер 2025, Великобритания
Неспящие
Неспящие
комедия 2023, Великобритания
Дежурство
Дежурство
драма, триллер, детектив 2021, Великобритания
А вот и она
А вот и она
драма, комедия, семейный 2018, Великобритания
Доверься мне
Доверься мне
драма, триллер 2017, Великобритания
