О персоне
Фильмография
Лоис Чимимба
Lois Chimimba
Киноафиша
Персоны
Лоис Чимимба
Лоис Чимимба
Lois Chimimba
Дата рождения
16 августа 1991
Возраст
34 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Глазго, Шотландия
Популярные фильмы
0.0
Доверься мне
(2017)
0.0
Неспящие
(2023)
0.0
Дежурство
(2021)
Фильмография Лоис Чимимба
Жанр
Все
Детектив
Драма
Комедия
Семейный
Триллер
Год
Все
2025
2023
2021
2018
2017
Все
5
Сериалы
5
Актриса
5
Холодные воды
триллер
2025, Великобритания
Неспящие
комедия
2023, Великобритания
Дежурство
драма, триллер, детектив
2021, Великобритания
А вот и она
драма, комедия, семейный
2018, Великобритания
Доверься мне
драма, триллер
2017, Великобритания
