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Минки Спиро
Минки Спиро
Minkie Spiro
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Минки Спиро
Minkie Spiro
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Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Минки Спиро
Родилась в 1970 году.
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Тони Коллетт оказывается не той, за кого себя выдает: вышел трейлер остросюжетного сериала «Части нее»
Экранизация бестселлера The New York Times стартует на Netflix в начале весны.
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16 февраля 2022 15:30
Netflix опубликовал первые кадры из триллер-сериала «Части нее» с Тони Коллетт
Остросюжетная драма, снятая по мотивам одноименного романа Карин Слотер, выйдет на платформе в начале весны.
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26 января 2022 13:12
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