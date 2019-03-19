Тяжело найти родственную душу, когда ты живешь в большом городе. Возможно, она ближе, чем кажется, и стоит присмотреться к тому, кто находится рядом. Герои сериала «Соседи» часто оказываются невольно втянутыми в жизненные ситуации друг друга. Юная девушка, военный в отставке, честный и непредвзятый полицейский, а также пара жизнерадостных старичков – все они соседи, которые неожиданно становятся настоящей семьей. Это значит, что нерешаемых трудностей для них нет, ведь они всегда придут на помощь друг другу.