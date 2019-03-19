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Постер к сериалу Соседи
Постер к сериалу Соседи
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Киноафиша Сериалы Соседи
Соседи (2019 - 2019) The Village 16+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал NBC
Продолжительность 10 часов 0 минут
О чем сериал

Тяжело найти родственную душу, когда ты живешь в большом городе. Возможно, она ближе, чем кажется, и стоит присмотреться к тому, кто находится рядом. Герои сериала «Соседи» часто оказываются невольно втянутыми в жизненные ситуации друг друга. Юная девушка, военный в отставке, честный и непредвзятый полицейский, а также пара жизнерадостных старичков – все они соседи, которые неожиданно становятся настоящей семьей. Это значит, что нерешаемых трудностей для них нет, ведь они всегда придут на помощь друг другу.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Фрэнки Фэйзон
Фрэнки Фэйзон
Доминик Кьянезе
Моран Атиас
Моран Атиас
Мэри Бет Пейл
Уоррен Кристи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Соседи - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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