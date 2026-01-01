Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Минки Спиро
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Награды и номинации Минки Спиро
Minkie Spiro
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Награды и номинации Минки Спиро
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Best New Director (Fiction)
Номинант
До 439 тыс. рублей уже начислены на старые пенсионные счета: вот кому пора запрашивать выписку в СФР
Пара капель на рулон туалетной бумаги – и в санузле пахнет как в дорогом отеле: экономлю на освежителях
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Что, если бы «Первый отдел» сняли в 1979-м? Нашли советских «двойников» Брагина и Шибанова — детектив получился бы в разы мрачнее
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Считался утерянным 17 лет: только один фильм Алексея Учителя получил 8+, и «Прогулка» со скандальной «Матильдой» рядом не стояли
Кто здесь жил — Шурик, Новосельцев или кто похуже? Угадайте советский фильм по интерьеру (тест)
Только один военный фильм Тарантино ставит вровень с «Апокалипсисом сегодня»: но до «Иди и смотри» ему – как до Луны пешком
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