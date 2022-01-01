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Артем Бобцов
Артем Бобцов
О персоне
Фильмография
Артем Бобцов
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Дата рождения
17 апреля 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Серов, СССР (Россия)
Рост
132 см
Биография Артема Бобцова
Родился 17 апреля 1986 года. Серов, СССР (Россия).
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