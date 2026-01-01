Оповещения от Киноафиши
Мете Хорозоглу
Mete Horozoglu
Мете Хорозоглу
Mete Horozoglu
Дата рождения
11 октября 1975
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Анкара, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.1
Бесценное время
(2010)
7.0
Меня зовут Гюльтепе
(2014)
6.5
Великолепный век. Империя Кесем
(2015)
Фильмография Мете Хорозоглу
Жанр
Все
Драма
Исторический
Год
Все
2015
2014
2010
Все
3
Сериалы
3
Актер
3
6.5
Великолепный век. Империя Кесем
драма, исторический
2015, Турция
7
Меня зовут Гюльтепе
драма
2014, Турция
7.1
Бесценное время
драма
2010, Турция
