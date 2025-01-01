Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ким Нам-хи
Ким Нам-хи Kim Nam-hee
Киноафиша Персоны Ким Нам-хи

Ким Нам-хи

Kim Nam-hee

Популярные фильмы

Без ума друг от друга 0.0
Без ума друг от друга (2021)
Семья 0.0
Семья (2023)
Жареная курица 0.0
Жареная курица (2024)

Фильмография Ким Нам-хи

Жанр
Год
Все 7 Сериалы 7 Актер 7
Жареная курица
Жареная курица
комедия, детектив 2024, Южная Корея
Наш дом
Наш дом
комедия, триллер 2024, Южная Корея
Семья
Семья
комедия, семейный, боевик 2023, Южная Корея
Младший сын семьи чеболя
Младший сын семьи чеболя
драма, фэнтези, детектив 2022, Южная Корея
Любовь по закону
Любовь по закону
мелодрама, комедия 2022, Южная Корея
Без ума друг от друга
Без ума друг от друга
драма, мелодрама 2021, Южная Корея
Милый дом
Милый дом
ужасы, фантастика, триллер 2020, Южная Корея
Идеальны для летних вечеров: 10 самых популярных турецких ромкомов за последние 10 лет
Не фотошоп и не слух фанатов Marvel: стало известно, кто будет превращаться в Халка в новом фильме «Человек-паук 4»
От Шира до Мордора это как от Тюмени до Москвы: сколько прошли Фродо и Сэм во «Властелине колец»
Сценарист «Долгой прогулки» боялся разгромного отзыва от Стивена Кинга — все закончилось куда лучше, чем ожидалось
«Невский: Белый танец»: в новом сериале Васильев сменит пистолет на туфли с высоким каблуком — такой роли у него еще точно не было
Говорят, Варлей — ненастоящая: в «Вие» было две панночки, но миллионы зрителей так и не заметили подвоха
Уже круче, чем «Человек из стали»: новый «Супермен» оказался не провалом — фанатам комиксов зашло
Это вам не «Ночной дозор»: Тимур Бекмамбетов приложил руку к худшему Sci-Fi 2025 года (и, возможно, в истории) — кино получило 0/100
Скучаете по Эде и Серкану? Топ-5 сериалов, похожих на «Постучись в мою дверь» — посмотрите залпом
Со скрипом набрал 4,6 на IMDb: а вы знали, что у культовых «Пришельцев» есть современное продолжение — Рено и Клавье на месте, но фильм не спасают
«Снимал какой-то дилетант»: 3 худших фильма Люка Бессона, о которых зрители мечтают забыть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше