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Киноафиша Сериалы Без ума друг от друга
Без ума друг от друга (2021 - 2021) Crazy X in Town 18+
Год выпуска 2021
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 31 минута
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 6 часов 43 минуты
О чем сериал

«Без ума друг от друга» — многосерийная корейская мелодрама, созданием которой занимался стриминговый гигант Netflix. Действие фильма фокусируется на мужчине и женщине, которые усиленно пытаются держаться как можно дальше друг от друга, но все равно сталкиваются нос к носу. Как правило, их встречи происходят в самых неожиданных местах — например, у психиатра. Со временем главные герои по-настоящему влюбляются друг в друга и даже начинают строить отношения. Увы, их внутренние проблемы так или иначе мешают построению гармоничной взаимосвязи.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
О Ён-со
Ким Нам-хи
Чон У
Ли Су-хён
Пэк Чи-вон
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Без ума друг от друга - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 13 эпизодов
 
Кадры из сериала
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