«Без ума друг от друга» — многосерийная корейская мелодрама, созданием которой занимался стриминговый гигант Netflix. Действие фильма фокусируется на мужчине и женщине, которые усиленно пытаются держаться как можно дальше друг от друга, но все равно сталкиваются нос к носу. Как правило, их встречи происходят в самых неожиданных местах — например, у психиатра. Со временем главные герои по-настоящему влюбляются друг в друга и даже начинают строить отношения. Увы, их внутренние проблемы так или иначе мешают построению гармоничной взаимосвязи.